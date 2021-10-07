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السجن 3 سنوات غيابيًا لشقيقين لاتهامهما بالاتجار في العملة بقنا

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السجن 3 سنوات غيابيًا لشقيقين لاتهامهما بالاتجار في العملة بقنا السجن 3 سنوات غيابيًا لشقيقين لاتهامهما بالاتجار في العملة بقنا

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قضت محكمة قنا الإقتصادية، بالسجن غيابيًا 3 أعوام على شقيقين وغرامة مالية مليون جنيه، بتهمة قيامهما «التجارة في العملة الأجنبية بالسوق السوداء» عملية النقد الأجنبي بطريقة غير البنوك المعتمدة، وباشرا عملًا من أعمال البنوك حيث قام المتهم الأول بتحويل مبالغ مالية للمتهم الثاني لتوصيلها لآخرين مقابل عمولة 1%.

تعود أحداث الواقعة إلى 20 سبتمبر من العام الجاري 2021، عندما توصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإدارة جنوب الصعيد إلى قيام كلا من «أحمد.ع.م.ع، وشقيقه»ويفي«بالتعامل في النقد الأجنبي والاتجار فيه خارج البنوك المرخصة»السوق السوداء«.

توصلت التحريات بقيام المتهم الأول الذي يعمل في المملكة العربية بتجميع أموال المصريين العاملين معه بالخارج وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق البنوك الذي يقوم باستلامها وتبديلها للعملة المحلية وتوصيلها لأهلية هؤلاء الأشخاص مستفيدًا بفرق العملة وحصوله على عمولة قدرها 1%، كما أن المتهم درج على توفير العملة الأجنبية لبعض التجار والمستوردين.

تم معاقبة المتهمين في الجناية رقم 19 لعام 2021 جنايات اقتصادية دشنا، والمقيدة برقم 24 لعام 2021 جنايات كلي اقتصادي قنا، والمقيدة برقم 17 لعام 2021 جنايات إقتصادي قنا، بالسجن 3 أعوام غيابيًا وغرامة مليون جنيه والزامهما بالمصاريف الجنائية بتهمة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

المصرى اليوم

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