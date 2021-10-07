3 موظفين زوروا تقارير طبية بإصابة مواطنين بعجز كلى لتسهيل حصولهم على معاش شهرى

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة رصد 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية ، بمحافظة سوهاج ، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً وإستغلالهم مواقعهم الوظيفية وطبيعة عملهم وقاموا بإصطناع تقارير لجان طبية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد "على خلاف الحقيقة" أن عدد من المواطنين مصابين بعجز كلى ، لتمكينهم من الحصول على معاش شهرى من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بموجب تلك التقارير المزورة ومن بين هؤلاء المواطنين زوجتى إثنين من المتحرى عنهما .

وتبين قيام المتهمين بإصطناع تقارير اللجان الطبية وتسجيل تلك الحالات بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات مقابل حصولهم على نسبة من المعاش الأمر الذى مكنهم من تسهيل الإستيلاء على المال العام بمبالغ مالية قاربت النصف مليون جنيه خلال الفترة من عام 2019 حتى 2021 بالمخالفة للقانون مما أضر بأموال الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بقيمة المبالغ المالية المستولى عليها .

أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحد المتهمين قيامه بإصطناع تقارير اللجان الطبية من خلال قيامه بتحميل صور تقارير صحيحة على هاتفه المحمول ، وعقب ذلك يقوم بالتلاعب في بياناتها بإستخدام برنامج الحذف والتعديل والإضافة " الفوتوشوب" ، وعقب ذلك يقوم بطباعتها وتسليمها للمتهمان الآخران لتسجيلها بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات.