تحرير 2894 مخالفة تموينية خلال سبتمبر الماضي بالمنيا

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا من تحرير 2894 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار شهر سبتمبر الماضي، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 2191 مخالفة للمخابز البلدية، منها 590 لنقص الوزن، و266 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و80 للتوقف عن التشغيل و75 لتجميع والتصرف في حصة الدقيق المدعم و50 لعدم حيازة سجلات و1130 مخالفة متنوعة، بالإضافة إلى 703 مخالفات في مجال الأسواق، منها 156 لعدم الإعلان عن الأسعار و24 لعدم وجود ترخيص و23 لعدم صلاحية للمنتج و9 للغش التجاري و103 للتلاعب في المقررات التموينية و3 لأسطوانات البوتاجاز و6 مخالفات للمواد البترولية و19 لأصحاب محلات الجزارة، و360 مخالفة أخرى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.