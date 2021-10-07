أخبار عاجلة

انطلاق ملتقى المصري الاول للتمور بمحافظة الوادي الجديد السبت المقبل -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة -
أيمن حفنى يعود للمشاركة فى مران الزمالك بعد غياب -
الشناوي يبدأ برنامج التأهيل للتعافي من تمزق العضلة الخلفية -
الصحة: تخصيص 7 مراكز على مستوى الجمهورية لعلاج المواليد من الأمراض الوراثية بالمجان -
الكشف الطبي المجاني على 1321 مريضا في قافلة علاجية بالشرقية -
افتتاح فصل للتعليم المجتمعي بالعريش -
تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ1697 مواطن بقرية دير أبوحنس في ملوي بالمنيا -
صحة القليوبية: توفير جهازين أشعة مقطعية لحميات طوخ وبنها -
ببطاريات الأرانب.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة دعم الأسر الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تحرير 2894 مخالفة تموينية خلال سبتمبر الماضي بالمنيا

Print
تحرير 2894 مخالفة تموينية خلال سبتمبر الماضي بالمنيا تحرير 2894 مخالفة تموينية خلال سبتمبر الماضي بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية بالمنيا من تحرير 2894 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار شهر سبتمبر الماضي، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 2191 مخالفة للمخابز البلدية، منها 590 لنقص الوزن، و266 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و80 للتوقف عن التشغيل و75 لتجميع والتصرف في حصة الدقيق المدعم و50 لعدم حيازة سجلات و1130 مخالفة متنوعة، بالإضافة إلى 703 مخالفات في مجال الأسواق، منها 156 لعدم الإعلان عن الأسعار و24 لعدم وجود ترخيص و23 لعدم صلاحية للمنتج و9 للغش التجاري و103 للتلاعب في المقررات التموينية و3 لأسطوانات البوتاجاز و6 مخالفات للمواد البترولية و19 لأصحاب محلات الجزارة، و360 مخالفة أخرى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملة مكثفة من التموين والطب البيطري بالإسماعيلية على المطاعم والمنافذ

حملة مكثفة من التموين والطب البيطري بالإسماعيلية على المطاعم والمنافذ

«السلع التموينية»: 242 مليون جنية قيمة مستحقات فارق نقاط الخبز

«السلع التموينية»: 242 مليون جنية قيمة مستحقات فارق نقاط الخبز

«التموين» تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في البطاقات

«التموين» تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في البطاقات

التموين تضبط 4 طن لحوم فاسدة

التموين تضبط 4 طن لحوم فاسدة