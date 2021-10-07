رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي

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استقبل الواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد مؤسسة سقيا الماء للتنمية الذي ضم كل من الاستاذ عزت طاهر المدير الإدارى والاستاذ تامر مصطفى مسؤول المشروعات بالمؤسسة في قطاع الصعيد والتى تكثف برامج عملها الحالى في العديد من قرى الصعيد بهدف تغطية المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وكان اللقاء بحضور الأستاذ إبراهيم إدريس رئيس القطاع التجاري بشركة مياه الأقصر وذلك ضمن خطة الشركة لدعم دور المشاركة المجتمعية في إطار مبادرة حياة كريمة.

كما أثنى رئيس الشركة على دور مؤسسة سقيا الماء في تعاونها خلال الفترة السابقة مع الشركة لتوصيل المياه بعدد من المناطق بالأقصر وطالبهم بالتوجه في الفتره الحالية للتعاون مع الشركة لتغطية خدمات الصرف الصحي بقرى المحافظة والتى تصل نسبة التغطية الحالية فيها إلى ٤٣٪ فقط بخلاف خدمة مياه الشرب التي تجاوزت ٩٩٪ الأمر الذي يوجب التوجه للعمل على زيادة تلك النسبة لمساعدة المواطنين على تلبية إحتياجتهم من الصرف الصحي وتوفير الخدمات لهم بالشكل المطلوب ضمن خطة الدولة ببرنامج حياة كريمة.

ووجه رئيس شركة مياه الأقصر حديثه من خلال اللقاء الإعلامىى لدعوة جميع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ضمن خطة المشاركة المجتمعية للتعاون ولتلبية إحتياجات المواطنين من خدمات الصرف الصحي في قرى محافظة الأقصر.