إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترا بأرمنت غرب الأقصر

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شدد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بتكثيف المتابعة والمرور الدائم لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأوضح عاشور، انه تم رصد مخالفة تعدي على أرض إصلاح زراعي، وأن المخالفة عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر بناحية حوض ال 50 إصلاح الوابورات.

وأضاف أن الإزالة تمت في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين الإصلاح الزراعي.

ويأتى في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.