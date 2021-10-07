أخبار عاجلة

انطلاق ملتقى المصري الاول للتمور بمحافظة الوادي الجديد السبت المقبل -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة -
أيمن حفنى يعود للمشاركة فى مران الزمالك بعد غياب -
الشناوي يبدأ برنامج التأهيل للتعافي من تمزق العضلة الخلفية -
الصحة: تخصيص 7 مراكز على مستوى الجمهورية لعلاج المواليد من الأمراض الوراثية بالمجان -
الكشف الطبي المجاني على 1321 مريضا في قافلة علاجية بالشرقية -
افتتاح فصل للتعليم المجتمعي بالعريش -
تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ1697 مواطن بقرية دير أبوحنس في ملوي بالمنيا -
صحة القليوبية: توفير جهازين أشعة مقطعية لحميات طوخ وبنها -
ببطاريات الأرانب.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة دعم الأسر الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترا بأرمنت غرب الأقصر

Print
إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترا بأرمنت غرب الأقصر إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترا بأرمنت غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بتكثيف المتابعة والمرور الدائم لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأوضح عاشور، انه تم رصد مخالفة تعدي على أرض إصلاح زراعي، وأن المخالفة عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر بناحية حوض ال 50 إصلاح الوابورات.

وأضاف أن الإزالة تمت في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين الإصلاح الزراعي.

ويأتى في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق ملتقى المصري الاول للتمور بمحافظة الوادي الجديد السبت المقبل

انطلاق ملتقى المصري الاول للتمور بمحافظة الوادي الجديد السبت المقبل

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة

أيمن حفنى يعود للمشاركة فى مران الزمالك بعد غياب

أيمن حفنى يعود للمشاركة فى مران الزمالك بعد غياب

الشناوي يبدأ برنامج التأهيل للتعافي من تمزق العضلة الخلفية

الشناوي يبدأ برنامج التأهيل للتعافي من تمزق العضلة الخلفية