ما حكم زواج المحلل بغرض عودة الزوجة لزوجها الأول .. الإفتاء تجيبب

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أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا بتحريم زواج المحلل (زواج شخص من امرأة بقصد تحليل عودتها لزوجها الأول بعد الطلاق للمرة الثالثة).

وقالت الإفتاء المصرية في تدوينة نشرتها، صباح اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» «زواج المرأة المبتونة_إي المطلقة ثلاثًا؛ لكي تحل للزوج الأول_ حرام شرعًا بإجماع الفقهاء».

وأضافت الإفتاء في منشورها بأنه: «روي عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لعن المحلل والمحلل له».

وتابعت: «روي عن ابن عمرو رضى الله عنهما، أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال ذاك السفاح، أي الزنا».