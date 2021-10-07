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«سيدات سلة الأهلي» يفوز على هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة

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«سيدات سلة الأهلي» يفوز على هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة «سيدات سلة الأهلي» يفوز على هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة

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حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا، على حساب فريق هليوبوليس، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في ثالث لقاءات الفريق ببطولة منطقة القاهرة.

‏أقيمت المباراة على صالة جامعة حلوان، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 71-45.

‏وقام علي هاشم، المدير الفني للفريق، بالدفع بعدد من اللاعبات للحصول على حساسية المباريات، في إطار تجهيز الفريق بالشكل المناسب للظهور بأفضل شكل خلال الفترة المقبلة.

‏وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولى على فريق الشمس، بنتيجة 74-37، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية أمام الطيران بنتيجة 91-55.

المصرى اليوم

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