أنس جابر تحقق إنجازا عربياً غير مسبوق فى تصنيف التنس

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قفزت التونسية أنس جابر مركزين جديدين في التصنيف العالمي للاعبات التنس، حيث أصبحت تحتل المركز 12 عالميا، حسب التحديث الجديد الذي نشر مساء أمس الأربعاء .

وبذلك حققت أنس جابر أفصل ترتيب عالمي في مسيرتها وأفضل ترتيب عربي على صعيد الرجال والسيدات في التنس.

وبهذا تكون أنس جابر، قد تخطت إنجاز النجم المغربي السابق يونس العيناوي، الذي وصل للمركز 14 عالميا، ما يعني أن النجمة التونسية انفردت بإنجاز عربي غير مسبوق.

وتستعد أنس جابر للمشاركة في بطولة إنديان ويلز، حيث ستواجه في الدور الثاني لهذه البطولة الفائزة في اللقاء الذي سيجمع غدًا الخميس بين لاعبة لاتفيا أناستازيا سيفاستوفا المصنفة 65 عالميا والسلوفينية بولونيا هيركوج المصنفة 123عالميا.

وستكون البطلة التونسية أمام فرصة لدخول نادي العشرة، لأفضل 10 لاعبات في العالم قبل نهاية العام الجاري مثلما خططت من قبل.