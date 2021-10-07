أخبار عاجلة

انطلاق ملتقى المصري الاول للتمور بمحافظة الوادي الجديد السبت المقبل -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة -
أيمن حفنى يعود للمشاركة فى مران الزمالك بعد غياب -
الشناوي يبدأ برنامج التأهيل للتعافي من تمزق العضلة الخلفية -
الصحة: تخصيص 7 مراكز على مستوى الجمهورية لعلاج المواليد من الأمراض الوراثية بالمجان -
الكشف الطبي المجاني على 1321 مريضا في قافلة علاجية بالشرقية -
افتتاح فصل للتعليم المجتمعي بالعريش -
تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ1697 مواطن بقرية دير أبوحنس في ملوي بالمنيا -
صحة القليوبية: توفير جهازين أشعة مقطعية لحميات طوخ وبنها -
ببطاريات الأرانب.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة دعم الأسر الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أنس جابر تحقق إنجازا عربياً غير مسبوق فى تصنيف التنس

Print
أنس جابر تحقق إنجازا عربياً غير مسبوق فى تصنيف التنس أنس جابر تحقق إنجازا عربياً غير مسبوق فى تصنيف التنس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قفزت التونسية أنس جابر مركزين جديدين في التصنيف العالمي للاعبات التنس، حيث أصبحت تحتل المركز 12 عالميا، حسب التحديث الجديد الذي نشر مساء أمس الأربعاء .

وبذلك حققت أنس جابر أفصل ترتيب عالمي في مسيرتها وأفضل ترتيب عربي على صعيد الرجال والسيدات في التنس.

وبهذا تكون أنس جابر، قد تخطت إنجاز النجم المغربي السابق يونس العيناوي، الذي وصل للمركز 14 عالميا، ما يعني أن النجمة التونسية انفردت بإنجاز عربي غير مسبوق.

وتستعد أنس جابر للمشاركة في بطولة إنديان ويلز، حيث ستواجه في الدور الثاني لهذه البطولة الفائزة في اللقاء الذي سيجمع غدًا الخميس بين لاعبة لاتفيا أناستازيا سيفاستوفا المصنفة 65 عالميا والسلوفينية بولونيا هيركوج المصنفة 123عالميا.

وستكون البطلة التونسية أمام فرصة لدخول نادي العشرة، لأفضل 10 لاعبات في العالم قبل نهاية العام الجاري مثلما خططت من قبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق ملتقى المصري الاول للتمور بمحافظة الوادي الجديد السبت المقبل

انطلاق ملتقى المصري الاول للتمور بمحافظة الوادي الجديد السبت المقبل

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة

أيمن حفنى يعود للمشاركة فى مران الزمالك بعد غياب

أيمن حفنى يعود للمشاركة فى مران الزمالك بعد غياب

الشناوي يبدأ برنامج التأهيل للتعافي من تمزق العضلة الخلفية

الشناوي يبدأ برنامج التأهيل للتعافي من تمزق العضلة الخلفية