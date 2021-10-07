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كل ما تريد معرفته عن هاتف «جالاكسي إس 22 ألترا»

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كل ما تريد معرفته عن هاتف «جالاكسي إس 22 ألترا» كل ما تريد معرفته عن هاتف «جالاكسي إس 22 ألترا»

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تتواصل التسريبات التقنية المتعلقة بهاتف «سامسونج» من الطراز «جالاكسي إس 22 ألترا»، مع اقتراب الموعد المتوقع للكشف عنه هذا الخريف، حسب «سكاي نيوز» عربية.

ووفق التسريبات الجديدة، فإن «جالاكسي إس 22 ألترا» سيأتي بتصميم قريب من «جالاكسي نوت»، كما أنه سيدمج قلما، وكاميرا «سيلفي» بمزايا قوية لعشاق التصوير.

وحسبما ذكر موقع «ذا فيرج» المتخصص بالأخبار التقنية، فإن هاتف «سامسونغ» الجديد سيدعم كاميرات بدقة 108 و10 و12 ميغابكسل.

وفيما يتعلق ببطارية الهاتف، فإنه وفق التسريبات التي ذكرها موقع «جي إس إم أرينا»، سيدمج بطارية سعة 5 آلاف ميلي أمبير/ساعة.

ووفق تسريبات موقع «أون ليكس ديجيت»، فإن «جالاكسي إس 22 ألترا» بشاشة منحنية قياس 6.8 إنشا، ذات معدل تحديث عال ودقة مميزة.

وستبلغ أبعاد الهاتف وفق التسريبات لكل من الطول والعرض والارتفاع، 163.2x 77.9x 8.9 ميليمتر.

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