حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (13) قطعة سلاح نارى وأبيض..بحوزة (8) متهمين، وضبط (23) قضية إتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة مع (23) متهما «لـعدد 12 منهم معلومات جنائية»، وضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما في قضية «سرقة»، وتنفيذ (7276) حكم قضائى متنوع ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .