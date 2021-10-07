ضبط المدير المسئول عن مخزن لقيامه لتعبئة ملح غير صالح لإستهلاك الآدمى بالاسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسؤول عن مخزن «بدون ترخيص») لتعبئة ملح الطعام بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجارى والإتجار في السلع الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وحيازته كميات كبيرة من ملح السياحات مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى بقصد تعبئته وطرحه للبيع لمصانع المخللات ومصنعات اللحوم غير المرخصة، وضُبط 1600 جوال ملح سياحات يحتوى على نسبة رطوبة عالية وشوائب وأتربة وغير مكرر زنة الوحدة 50 كيلو جرام بإجمالى أوزان 80 طن بدون بيانات تجارى ومجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى «منتج نهائى مُعد للبيع»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.