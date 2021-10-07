ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في حملة للطب البيطرى بالأقصر

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شدد مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، الدكتور محمد بشار، بتشديد الرقابة على اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطنين، حيث قامت حملة ضمت كلا من د.آمال أديب ود.نفين رفعت ود.سماح رضا من إدارة المجازر بالمديرية، وبالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة ومباحث التموين بالأقصر بقيادة الرائد محمد عبدالعزيز على الأسواق والمحلات التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية 150 كيلو، منها 50 كجم ذبح خارج السلخانة وأختام مزورة، و100 كجم منتجات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.