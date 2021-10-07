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"فاو": الغذاء العالمية تسجّل ذروة 10 سنوات

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"فاو": أسعار الغذاء العالمية تسجّل ذروة 10 سنوات "فاو": الغذاء العالمية تسجّل ذروة 10 سنوات
قالت: مدفوعة بارتفاع الحبوب والزيوت النباتية

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم: إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر لتبلغ ذروة عشر سنوات، مدفوعةً بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

ورفعت المنظمة، ومقرها روما، كذلك قليلاً توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2021 إلى مستوى قياسي عند 2.8 مليار طن من 2.788 مليار طن في تقديرات الشهر الماضي. لكنها قالت: إن هذه التوقعات القياسية تظل أقل من الاستهلاك المتوقع.

وبحسب "رويترز"، سجّل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يرصد الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولا، 130 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ سبتمبر 2011، بالمقارنة مع القراءة المعدلة لشهر أغسطس عند 128.5 نقطة.

وكانت قراءة شهر أغسطس السابقة 127.4 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 32.8 بالمائة في سبتمبر.

وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشدة العام الماضي مدفوعة بضعف المحاصيل والطلب القوي من الصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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