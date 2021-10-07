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جازان: إغلاق 9 محالّ وضبط 141 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

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جازان: إغلاق 9 محالّ وضبط 141 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك جازان: إغلاق 9 محالّ وضبط 141 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك
نفّذت الأمانة ممثلةً ببلدية محافظة صبيا خلال الأسبوع الماضي 1445 جولة رقابية

جازان: إغلاق 9 محالّ وضبط 141 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

نفّذت أمانة منطقة جازان -ممثلةً ببلدية محافظة صبيا، خلال الأسبوع الماضي- 1445 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز والأسواق التجارية والمطاعم؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحالّ التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري أنه نتج عن تلك الجولات مخالفة 14 محلاً تجارياً، وإغلاق 9 محالّ تجارية، وضبط 141 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبيَّن أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يُتَهاوَن مع المنشآت المخالفة، وستُطبَّق العقوبات بحقها، حاثاً المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ، عبر خدمة البلاغات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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