تطوير 3 تماثيل للملك رمسيس الثاني في الفناء الأول بمعبد الأقصر

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أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن استمرار العمل في تطوير، الفناء الاول للملك رمسيس الثانى بمعبدالاقصر وذلك برفع كفاءة وتطوير وترميم 3 تماثيل للملك رمسيس الثانى في الجانب الشرقى من الفناء بأياد مصرية خالصة تزيد من الابهار والجمال في المعبد.

معبد الاقصر

وأضاف ان الـ 3 تماثيل كانت الرؤوس محطمة منذ مئات السنين وقد تصل إلى 1000 سنة، حيث نجح المرممين والأثريين في معبدالاقصر، في تركيب الرأس والتاج المزدوج للتمثال الاول وهو إبهار غير عادى بعد هذه الفترة الزمنية الكبيرة، موضحاً ان التمثال الثانى تم تركيب الرأس بالكامل حتى منطقة الرقبة، والتى كانت ملقاة على الارض واعادة تركيبها من جديد ..

معبد الاقصر

وأوضح ان التمثال الثالث، تم الانتهاء منه بتركيب الرأس ثم تركيب ذقن مستعارة لفقد الذقن الأصلية، مؤكدا ان هذا العمل يحسب لفريق المرممين والأثريين الذين لا يألون جهدا في اعمال التطوير والترميم داخل المعبدلجذب مزيد من السياح لزيارة معبدالأقصر.

وأشار إلى بدء العمل في الفناء الاول من الجانب الغربي، حيث توجد مجموعة من التماثيل للملك رمسيس الثانى منذ مئات السنين اغلبها محطمة الرأس، مشيدا بقدرات المرممين الذين يعملون على تركيب الرؤس والتاج المزدوج مؤكدا استمرارية العمل في المرقع لثقته الكبيرة في المرمم المصرى، موضحاً ان في هذا المكان كان يقام اهم احتفال للمصرى القديم وهو عيد الاوبيت الذي كان يستمر من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

وشدد على أنه يتم الاعداد لاحتفال مهيب يتحدث عن الاقصر والكباش والأوبيت والبرين الشرقى والغربي لاعادة الاقصر قبلة السياحة العالمية، ولزيادة التدفقات، مؤكدا سنعمل على إبهار العالم، على ان تكون محفورة في اذهان العالم اجمع، كما فعلناه من قبل في احتفالية المومياوات الملكية .