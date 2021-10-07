ندوة إرشادية حول زراعة محصول بنجر السكر بالشرقية

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نفذت مديرية الزراعة بالشرقية بإشراف المهندس على لاشين وكيل الوزارة، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، ندوة إرشادية عن زراعة محصول بنجر السكر، في إطار الاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية التي تقوم عليها بعض الصناعات وذلك بمقر المركز الارشادي بإدارة ديرب نجم الزراعية، بحضور المهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية، والدكتور رضا أبوالغيط من معهد بحوث المحاصيل السكرية، وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.

أوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن الهدف من تنفيذ الندوة هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة بنجر السكر، من حرث وتسوية وتخطيط مع ضرورة الالتزام بالكثافة النباتية عند الزراعة، وكذلك أهم الأمراض التي تصيب الجذور وموت البادرات، وطرق تفادى كل هذه المشكلات.

وأشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية، لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وتحقيق أعلي انتاجية للمحاصيل الزراعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة ،لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، لتحقيق أعلي انتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.