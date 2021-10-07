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رامى عياش يهنئ المصريين باحتفالات أكتوبر بأغنية «أم الدنيا»

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رامى عياش يهنئ المصريين باحتفالات أكتوبر بأغنية «أم الدنيا» رامى عياش يهنئ المصريين باحتفالات أكتوبر بأغنية «أم الدنيا»

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حرص المطرب رامى عياش على تهنئة الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ48 لاحتفالات اكتوبر المجيدة، وغرد على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «تهنئة خاصة جدا ومن القلب لأهلى وأحبابى في العظيمة قيادة وجيشا وشعبا.. مصر حتبقى قد الدنيا.. ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة».

كما نشر لاغنيته «أم الدنيا» التي غناها في حب مصر واستوحاها من جملة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي دائما يقول في كل المناسبات وفى كلماته «مصر حتبقى قد الدنيا».

الأغنية من ألحان رامى عياش، وتقول كلماتها: «رجعت لينا أم الدنيا مصر حتبقى قد الدنيا.. اطمنى يا حبيبتى يا غالية بقيت بأمان.. رجعت أمى الخايفة عليا أرضها صدر حنين ليا.. رجع النيل والروح للمية والله وآلله زمان».

المصرى اليوم

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