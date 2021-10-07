القبض على 31 عاطل بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة بالقليوبية

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واصلت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات والبحث الجنائى في مداهمة البؤر الإجرامية في قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات وحائزى الاسلحة النارية حيث أسفرت الحملة المكبرة التي قادها ضباط مباحث المركز في ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 13 قطعة سلاح نارى غير مرخص وضبط 23 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة عبارة عن هيروين وبانجو واستروكس وشادو وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات في المديرية واستهدفت الحملة قرى مركز شرطة طوخ واسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 13 قطعة سلاح نارى وأبيض وضبط 23 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص والهيروين والاستروكس والشادو كما تم ضبط عاطلين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية سرقة.

وتمكنت الحملة التي شارك فيها ضباط مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 7276 حكم قضائى متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.