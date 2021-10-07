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أعتدوا عليها والتصوير بالموبايل .. «الداخلية»: ضبط مرتكبى واقعة إختطاف فتاة بالإسكندرية

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أعتدوا عليها والتصوير بالموبايل .. «الداخلية»: ضبط مرتكبى واقعة إختطاف فتاة بالإسكندرية أعتدوا عليها والتصوير بالموبايل .. «الداخلية»: ضبط مرتكبى واقعة إختطاف فتاة بالإسكندرية

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كشفت وزارة الداخلية، الخميس، ملابسات بلاغ لضباط قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص وكريمته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الجمرك بقيام مجهولين باختطاف كريمته داخل مركبة «توك توك» حال سيرها بمنطقة الفلكى دائرة القسم تحت تهديد السلاح الأبيض، وقيام 3 منهم بالتعدى عليها كُرهاً عنها وتصويرها بالهاتف المحمول الخاص بأحدهم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المستخدم فـى تصوير المجنى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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