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فنلندا توقف استخدام لقاح مودرنا لتطعيم الشباب

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فنلندا توقف استخدام لقاح مودرنا لتطعيم الشباب فنلندا توقف استخدام لقاح مودرنا لتطعيم الشباب

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قال المعهد الفنلندي للصحة والرفاه اليوم الخميس، إن السلطات قررت وقف استخدام لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الذكور الذين ولدوا في عام 1991 أو بعده بسبب تقارير عن عَرَض جانبي نادر يتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان مسؤولي الصحة في السويد والدنمرك أنهم سيوقفون استخدام لقاح مودرنا لجميع الشبان والأطفال، أما النرويج فتستخدم بالفعل لقاح فايزر للأطفال وتوصي باستخدامه في تطعيم الذكور دون سن 30 عاما.

واستندت دول شمال أوروبا في القرار إلى دراسة بحثية غير منشورة من المنطقة تشمل بيانات من فنلندا والسويد والنرويج والدنمرك.

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