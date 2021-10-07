وزيرة البيئة تلتقي ببطل العمل المناخي البريطاني

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نيجيل توبينج بطل العمل المناخي البريطاني رفيع المستوى والسفير البريطانى بالقاهرة لمناقشة التعاون المشترك فى قضايا تغير المناخ تمهيداً لاستضافة بريطانيا لمؤتمر تغير المناخ COP26 المقرر عقده فى «جلاسكو» بالمملكة المتحدة فى نوفمبر 2021 ، واستعراض استعدادات مصر حال إستضافتها لCOP27 العام القادم.

واستمعت وزيرة البيئة إلى تجربة نيجل توبينج كبطل للعمل المناخي والأنشطة التي قام بها والتحديات التي واجهها حتى الآن للقيام بدوره، مشيرة إلى تطلعها لمعرفة آليات اختيار بطل العمل المناخي واختصاصاته والأنشطة المنوط به القيام بها لوضعها في الاعتبار عند قيام مصر باختيار أبطال العمل المناخي فى إطار استعدادتها لاستضافة مؤتمر المناخ العام القادم COP27، مشيرة إلى أن مصر ستكون لها تجربتها الخاصة في اختيار بطلها للعمل المناخي.

وأوضح بطل العمل المناخي لمؤتمر المناخ COP26 أن هذه المهمة جعلته يشارك في العديد من الموضوعات المتعلقة بقضية تغير المناخ، ومنها رفع الطموح والتمويل والربط بين اجراءات المواجهة لآثار تغير المناخ ومجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار في العمل المناخي وآليات جذب القطاع الخاص وتشجيع الشباب والمجتمع المدني على تبني حلول المناخ، مشيرا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لمواجهة آثار تغير المناخ وخلق المزيد من أطر التعاون بين كافة الأطراف ودعم اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ على حد سواء.