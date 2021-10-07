ساقية الصاوي تطلق الدورة 11 من معرض الكتاب

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تستقبل ساقية عبدالمُنعم الصاوى في الفترة من الثانى والعشرين حتى الثامن والعشرين من أكتوبر الحالى معرض الساقية للكتاب (الدورة الحادية عشرة)، وذلك في قاعة النهر، من الثانية عشرة ظهرًا وحتى التاسعة مساءً.

وحرصًا من الساقية على التباعد الاجتماعى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، فقد فتحت الساقية باب التسجيل الالكترونى لمن يرغب في حضور المعرض، لكى يضمن الزائر تواجده، وتضمن الساقية أن توفر لزائريها تباعد اجتماعى يتناسب مع النسبة المحددة للحضور، طبقًا للاجراءات الاحترازية.

وتتضمن فاعليات المعرض ورش عمل وحفلات توقيع وفقرات استعراضية، وعلى هامش المعرض تستمر الساقية في تقديم حفلاتها وندواتها الثقافية.

الجدير بالذكر أن ضيوف حفل افتتاح معرض الساقية للكتاب هم رئيس اتحاد الناشرين سعيد عبده ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أسامة الأزهرى ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار المصرية وآثار القاهرة والجيزة د. هشام الليثى، وهو نائب عن وزير السياحة والآثار د. خالد العنانى، ومن مفاجآت حفل الافتتاح عرض استعراضى غنائى لفرقة «كنعان الفلسطينية»، والتى تقدم الفلكلور الفلسطينى «الدبكة الفلسطينية»، من خلال الغناء وعروض استعراضية متميزة.