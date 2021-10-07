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وزير الإسكان يتابع استعدادات شركات المياه والصرف وأجهزة المدن الجديدة لموسم الشتاء

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وزير الإسكان يتابع استعدادات شركات المياه والصرف وأجهزة المدن الجديدة لموسم الشتاء وزير الإسكان يتابع استعدادات شركات المياه والصرف وأجهزة المدن الجديدة لموسم الشتاء

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، اجتماعه الدوري مع مسؤولي قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، وبحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الاستعدادات التي تم اتخاذها من قِبَلِ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لمواجهة مخاطرالتقلبات الجوية والأمطار الشديدة بموسم الشتاء المقبل، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية، وذلك من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية.

واستمع الوزير إلى شرح من مسؤولي الشركة القابضة وهيئة المجتمعات العمرانية، عن تنفيذ التوجيهات التي سبق أن أصدرها، بشأن الاستعداد لسقوط الأمطار، وتشمل رفع حالة الطوارئ، والاستعداد بالطاقة القصوى، وحصر أعداد المعدات والعاملين بشركات المياهوأجهزة المدن الجديدة، وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة، وحصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمحافظات والمدن الجديدة، ووضع خطط للتعامل معها، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتي يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق مع شركة المقاولون العرب، وجميع المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة، من أجل الاستعانة بمعداتها في مواجهة الأمطار الشديدة، ووضع خطط لاستدعاء المعدات، والتأكد من جاهزيتها على مدار اليوم.

وتشمل التوجيهات أيضًا، مراجعة التجهيزات والاحتياجات المطلوبة وتوفيرها، وجاهزية المعدات، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط، والتنسيق مع إدارة المرور لتدعيم الخدمات فى الشوارع والميادين، وتوفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المرورى،وتسهيل عمل فرق مواجهة مياه الأمطار، ووضع خطط للتعاون بين شركات المياه فى المحافظات، وكذا أجهزة المدن الجديدة، من أجل االاستعانة بالمعدات والعمالة في المناطق الأكثر سخونة، والتي تشهد سقوط مياه الأمطار بكميات أكبر من غيرها.

واستعرض وزير الإسكان الإجراءات التي نفذتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، والتي شملت، الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار، وإصلاح أي تلفيات بالبالوعات وتركيب أغطية لها، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتمركز المعدات فىالأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، وانتشار جميع أفراد فرق المتابعةالميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات علي جميع مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

وتابع وزير الإسكان، أيضًا، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة وأجهزة المدن الجديدة لمجابهة سقوط مياه الأمطار بكميات كبيرة، حيث تم العمل في 3 محاور متوازية (رفع كفاءة عناصر منظومة صـرف الأمطار عناصر إدارة الأزمات والطوارئ وحدات التدخل السريع)، حيث يتم التطهير الدوري والمستمر لبالوعات صرف الأمطار القائمة، وإضافة بالوعات بأماكن تجمعات الأمطار، وإنشاء بالوعات صرف أمطاربمواصفات جديدة لتتماشي مع حجم المياه المتجمعة، والتطهير الدوري والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحى، ومراجعة مدىاستيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار، وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي، وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية، وتم التأكيد على أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، وكذا الحلول غير التقليدية ببعض المدن الجديدة، وتشمل، أبيار الشحن الجوفى، وتخفيض مناسيب الجزر الوسطى لاستيعاب مياه الأمطار.

المصرى اليوم

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