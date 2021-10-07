إسرائيل تصدر إنذارًا لبعثاتها الدبلوماسية بشأن «خطر إيراني»

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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت إنذارا لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بزعم أنهم بصدد مواجهة «خطر إيراني».

وأكد موقع «تايمز أوف يزرائيل»، اليوم، ما ذكرته القناة الـ12 العبرية مساء أمس الأربعاء بالنقل عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن إسرائيل طلبت من دبلوماسييها العاملين في الخارج بالبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لـ«خطر إرهابي محتمل» من قبل إيران، وذلك في ظل اعتقال مواطن أذربيجاني في قبرص تدعي تل أبيب أن طهران أجرته لتنفيذ عمليات اغتيال بحق رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة، منهم الملياردير تيدي ساجي.

وادعت القناة الـ12 أن ثلاثة مشتبه فيهم آخرين في المخطط المزعوم هربوا من قبرص على الأرجح.

ونقلت القناة عن محامي المواطن الأذربيجاني الموقوف في قبرص قوله، إن موكله ينفي تورطه في أي «أنشطة إرهابية» ووجود أي صلة له مع إيران.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام قبرصية أن سلطات البلاد مقتنعة أيضا بأن هدف المخطط المزعوم لم يكن الملياردير ساغي وإنما أفرادا آخرين يعملون في شركته.

وكان مجلس الأمن القومي في إسرائيل قد حذر في مارس الماضي من خطر استهداف مواطنيها خارج بلدهم من قبل إيران، محملا طهران المسؤولية عن تدبير تفجير أمام سفارة تل أبيب في الهند في يناير.، بحسبما أورده موقع «روسيا اليوم»

من جهة أخرى، قالت مصادر غسرائيلية، أول أمس الثلاثاء، أن غسرائيل نفذت عمليتين أمنيتين في سوريا والجنوب اللبناني، بحثًا عن طيار إسرائيلي مأسور منذ الثمانينات في جنوب لبنان، وتعتقد إسرائيل إن رفاته تم تسليمها للجانب الإيراني.