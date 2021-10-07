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«أنا بطني كبيرة زي الحوامل».. ريهام سعيد تستأنف تصوير «السيدة زينب» الأحد

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«أنا بطني كبيرة زي الحوامل».. ريهام سعيد تستأنف تصوير «السيدة زينب» الأحد «أنا بطني كبيرة زي الحوامل».. ريهام سعيد تستأنف تصوير «السيدة زينب» الأحد

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تعود الإعلامية ريهام سعيد لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل «السيدة زينب»، الأحد، رغم عدم شفائها من أزمتها المرضية التي ألمت بها مؤخرًا.

وقالت «سعيد» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنها لا تستطيع أن تكون سببًا في خسارة لمنتج العمل ممدوح شاهين الذي انتظرها كثيرًا وكذلك مخرجه محمد النقلي، مشيرة إلى أنها «أصبحت بكرش كبير جدًا، وبطني زادت 10 كيلو بسبب جرعات الكورتيزون، ومضطرة للظهور بهذا الشكل للناس وهو أمر يسعدني، ولا أخجل منه على الإطلاق، وأعاني من أنيميا حادة، الهيموجلوبين عندي 9، عندي بطن كبيرة جدًا زي الحوامل بالظبط، ومش مكسوفة من التضخم اللي أنا فيه».

المسلسل تأليف أحمد صبحي وبطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل.

المصرى اليوم

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