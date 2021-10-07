الأمم المتحدة تعيّن دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي المخضرم ستافان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية، بعد رفض المغرب أو جبهة بوليساريو نحو 12 مرشحاً منذ شغور المنصب في مايو 2019.

ورحّب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لدى إعلانه قرار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش القيام بهذا التعيين، بـ«مؤشر إيجابي» بعد أكثر من عامين من البحث عن مرشح واقتراح الأمم المتحدة «13 اسماً» على طرفي النزاع.

وأضاف دوجاريك أن دي ميستورا سيتولى منصبه في الأول من نوفمبر.

في مايو الماضي، رفض المغرب تعيين دي ميستورا لكنه تراجع مؤخراً عن قراره وقبل به أخيراً تحت ضغوط أميركية، وفق دبلوماسيين.

وسيكون مقرّ دي ميستورا الايطالي-السويدي في بروكسل حيث يعيش، بحسب الأمم المتحدة.

في 27 أكتوبر، يُفترض أن يُجدد لعام مبدئياً تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» التي سيتمّ التباحث بشأنها خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن في 13 أكتوبر.

يخلف المبعوث الجديد الذي يتمتع «بخبرة أكثر من أربعين عاماً في الدبلوماسية والشؤون السياسية» بحسب ما جاء في بيان للأمم المتحدة، الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي استقال في مايو 2019 بعدما أحيا محادثات بين المغرب وجبهة بوليساريو بمشاركة الجزائر وموريتانيا، لكنها لم تفضِ إلى أي نتيجة ملموسة.

يجيد دي ميستورا الانكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والسويدية والعربية، وهو دبلوماسي متمرس شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة. وقد كان مبعوثاً خاصاً إلى سوريا (2014-2018) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (2007-2009) وأفغانستان (2010-2011).

ترحيب أميركي

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن الولايات المتحدة «ترحب بحرارة» بتعيين دي ميستورا.

وقال في بيان «سندعم بحزم جهوده من أجل تشجيع مستقبل سلمي ومزدهر لشعب الصحراء الغربية والمنطقة» ومن أجل «استئناف عملية سياسية» بدون أن يذكر قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على كل هذه الأرض عام 2020.