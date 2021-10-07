عشرات القتلى والمصابين في زلزال باكستان

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لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان في جنوب باكستان فجر يوم الخميس.

وقال وزير الداخلية في الإقليم ضياء الله لانغاو بحسب وكالات،إن «المعلومات التي وردتنا تفيد بأن 20 شخصاً قتلوا من جراء الزلزال. وأن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية»، مضيفا أن الحديث يدور عن أكثر من 300 إصابة بين السكان.

وفقا للمركز الأميركي للمسح الجيولوجي فإن زلزالا بقوة 5.9 درجات ضرب في الساعة (الثالثة فجرا بالتوقيت المحلّي) الولاية، ومركزه يقع على عمق 20 كلم وعلى بُعد 100 كلم من عاصمة الإقليم كويتا، وقد شعر به سكّان هذه المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم.

وأكثر المناطق التي تضررت من الزلزال هي هارناي، المدينة الجبلية التي يصعب على فرق الإغاثة الوصول إليها لعدم وجود طرق معبدة كما أن شبكات الكهرباء والهاتف فيها بدائية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن زاهر تارين المسؤول في مستشفى هارناي العام أن الزلزال أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مما اضطر العاملين في المستشفى الذي يعاني أصلاً من ضعف في التجهيزات، إلى العمل في الظلام.

وأوضح أن «غالبية الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى يعانون من كسور في الأطراف»، وقال «لقد أعيد عشرات الأشخاص إلى منازلهم بعدما تلقّوا الإسعافات الأولية، وهناك حوالى 40 شخصا آخرين إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مدينة كويتا في سيارات إسعاف».

وتشهد باكستان زلازل باستمرار لوقوعها فوق نقطة التقاء الصفائح التكتونية الهندية والأوروبية الآسيوية، ففي أكتوبر 2015، أدى زلزال بقوة 7.5 درجات إلى مقتل 400 شخص في باكستان وأفغانستان.