نائب بـ«الشيوخ»: الإفراج عن 3886 سجين قرار إنساني من رئيس يحرص على إسعاد المصريين

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أشاد النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الإفراج عن 3886 من السجناء والعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ48 لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أنه قرار إنسانى نابع من قلب أب لكل المصريين يحرص دائماً على إدخال الفرحة على المصريين وإسعاد الأسر ولم الشمل .

وأكد النائب هشام سويلم أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة، تاريخية وكشفت حقائق كثيرة للشعب المصرى عن هذه المناسبة العظيمة، مؤكدة أن حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمز لشموخ مصر وعزتها وستظل محفورة في عقول وقلوب المصريين .