أخبار عاجلة

متخصص يحذر من خطورة هشاشة العظام.. ويؤكد أهمية الكشف المبكر -
"تأثير السحر".. هذا ما تفعله بك حبتان من الكيوي -
وزارة الطاقة: الفرق الميدانية تضبط موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية -
لحظة اشتعال النيران في القاعة الرئيسية لافتتاح مهرجان الجونة -
المقاولون العرب ينهى معسكر الإسكندرية ويستعد للشرقية فى انطلاق الدورى -
قومي المرأة بالشرقية: حملة طرق الأبواب استهدفت ٨٤٧٨٤ مواطنا للمشاركة ببناء المجتمع -
«تجارية الإسكندرية»: قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبًا على قطاع الأعمال (صور) -
أول تعليق من نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي -
سميح ساويرس يكشف سبب حريق مهرجان الجونة : ماس كهرباء خارج المسرح -
رجال طائرة الزمالك يواجه الترسانة وديًا استعدادًا للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة حماس توصي باعتماد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

Print
صحة حماس توصي باعتماد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا صحة حماس توصي باعتماد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت صحة حماس اليوم الخميس، باعتماد الجرعة الثالثة من لقاح .

وأفادت صحة حماس، أننا نُوصي باعتماد الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لتحقيق مناعة مجتمعية عالية، وتقليل معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس في قطاع غزة.

ومن جانب آخر أكدت على تسجيل حالات وفاة وإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت2921 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ تم تسجيل 7 حالات وفاة و(728) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت على تعافي 1005 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 176 ألف اصابة، اجمالي الحالات النشطة 17268 حالة.

وصا إجمالي المتعافين 156385 حالة، وإجمالي الوفيات 1439حالة وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 306 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 195 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 444759 شخص.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا

مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا

تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

ارتفاع جديد في الوفيات .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في الوفيات .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ المرحلة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ المرحلة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا