صحة حماس توصي باعتماد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت صحة حماس اليوم الخميس، باعتماد الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا.

وأفادت صحة حماس، أننا نُوصي باعتماد الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لتحقيق مناعة مجتمعية عالية، وتقليل معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس في قطاع غزة.

ومن جانب آخر أكدت على تسجيل حالات وفاة وإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت2921 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ تم تسجيل 7 حالات وفاة و(728) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت على تعافي 1005 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 176 ألف اصابة، اجمالي الحالات النشطة 17268 حالة.

وصا إجمالي المتعافين 156385 حالة، وإجمالي الوفيات 1439حالة وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 306 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 195 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 444759 شخص.