نائب: ذكري حرب أكتوبر ستبقى راسخة في أذهان جميع المصريين

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قال النائب نشأت فؤاد، عضو مجلس النواب، أن ذكري نصر أكتوبر المجيدة، ستظل راسخة في أذهان جميع المصريين، رغم مرور الأيام والسنين، مضيفا: «تحية إجلال وتعظيم لكل بطل ضحي بحياته من أجل رفعة واعتبار وسلامة الوطن».

وأضاف «فؤاد»، مهنئا الشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر: «آدام علينا نعمة جيشنا العظيم الذي سيظل الدرع والسند الوحيد لمصرنا الحبيبة، وقد وقفت دقات قلبي مع كل لحظة عند سماع نشيد العبور كما ستنتفض فرائضي عند خروج فخامة الرئيس البطل الهمام ليلقي علينا خطاب ذكري النصر العظيمة ذلك الرئيس العظيم الذي أنعم الله على مصرنا الحبيبة بقدومه»

وتابع: «وإنني لأعتبر ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوطننا الحبيب لا يقل أهمية عما قدمه أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وليس بغريب على مدرسة القوات المسلحة أن تخرج لنا أبطال قادرين على تحمل المسئولية، وإعطاء فلذات أكبادهم من أجل عيون المحروسة، وتحيا مصر بجيشها وشعبها العظيم».