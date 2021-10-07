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تعليم المنيا تنهي استعداداتها داخل 3200 مدرسة لاستقبال 1.5 مليون طالب وطالبة

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تعليم المنيا تنهي استعداداتها داخل 3200 مدرسة لاستقبال 1.5 مليون طالب وطالبة تعليم المنيا تنهي استعداداتها داخل 3200 مدرسة لاستقبال 1.5 مليون طالب وطالبة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، 2021-2022، بتخصيص 3200 مدرسة، متنوعة بجميع مراحل التعليم، لاستقبال 1،5 مليون من التلاميذ والطلاب – أنهت إجراءات الصيانة والدهانات، للمنشات ودورات المياه، والتعقيم والتطهير للوقاية من وباء كورونا المستجد.

قال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انه تم تجهيز 1163 مدرسة ابتدئي، و716 إعدادي، و133 ثانوي، و30 فني صناعي، و16 تجاري، و7 زراعي، و47 خاص، و480 صديقة للفتيات، و561 ما قبل التعليم، لاستقبال 1،5 مليون من الطلاب والتلاميذ.

من جانبه، تابع المحافظ، اللواء اسامة القاضين استعدادات مديرية التربية والتعليم موجها بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة لتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات، مع المتابعة الميدانية المستمرة للأجهزة التنفيذية للحالة العامة بشوارع المدينة.

وجه المحافظ، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة، لتخصيص نقاط ثابتة بجميع الإدارات التعليمية، لتلقي المعلمين لقاح المستجد، لمنع انتشار العدوي والحفاظ على سلامة وصحة المعلمين وأبنائنا الطلاب، مؤكدا ان كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على التصدي لجائحه فيروس كورونا المستجد، ولإزالة كافة المعوقات التي تواجه العملية التعليمية.

المصرى اليوم

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