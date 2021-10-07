أحمد فؤاد سليم يتحدث عن جحود الأبناء في «واحد من الناس»

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يستضيف برنامج «واحد من الناس»، السبت، على شاشة الحياة، للإعلامي عمرو الليثي، أسرة مسلسل «رق الحبيب» من دراما «حكاية ورا كل باب»، وهم الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالفتاح، أحمد كامل وغيرهم من النجوم، في تمام العاشرة مساء.

وتتناول الحلقة كشف أسرار خاصة تذاع لاول مرة عن المسلسل وكواليس عمل النجم أحمد فؤاد مع النجمة سوسن بدر وكيف راي العمل ومشاركته نخبة من الشباب، ومناقشة قضية جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التي يعيشها كبار السن ووضع الوالدين في دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع.