«بتخن وبتضخّم.. وعيني بقت شبه الصينيين».. ريهام سعيد تعلن أسباب اعتزالها الإعلام

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أكدت الإعلامية ريهام سعيد أنها اعتزلت العمل الإعلامي وبرنامج «صبايا الخير» بعد 20 عامًا من ظهوره، مشيرة إلى أنه «قرار صعب دون شك عليها، وشعرت بسببه مثل السمك الذي يخرج من المياه، وهناك أمر مهم قد نقص في حياتي».

وأضافت «سعيد» في فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس الأربعاء، «بالتأكيد أشعر براحة حاليًا كبيرة جدًا، قربت من ربنا أكتر خلال الفترة الأخيرة، وأصبح لدي الوقت للصلاة والعبادات، وهي نعمة كبيرة».

وتابعت: «اطمنوا.. كنت عاملة فيها هبلة واني هدخل المرض في جسمي، وهو اعتقاد خاطيء، مشكلتي لم تكن في كورونا، ولكن الرئة كان وضعها صعب وكاد يصل لدرجة التليف».

وأكدت: «لو وريتكم أنا بقيت عاملة ازاي هتعزلو، مليش نفس أعمل رجيم، كنت محرومة من الأكل، أكلت أمبارح 2 تورتة، وهو أمر ليس سليم لأنني مريضة سكر، وأتناول أدوية بسببه كنت 69 كيلو وأنا حاليًا 77 كيلو، لسه الرئة عندي مختش لغاية دلوقتي، وبطني هتكبر اكتر للأسف بسبب اني مستمرة في الكورتيزون، مفيش ممثلة بكرش، بتخن وبتضخّم، وعيني بقت شبه الصينيين».