أخبار عاجلة

متخصص يحذر من خطورة هشاشة العظام.. ويؤكد أهمية الكشف المبكر -
"تأثير السحر".. هذا ما تفعله بك حبتان من الكيوي -
وزارة الطاقة: الفرق الميدانية تضبط موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية -
لحظة اشتعال النيران في القاعة الرئيسية لافتتاح مهرجان الجونة -
المقاولون العرب ينهى معسكر الإسكندرية ويستعد للشرقية فى انطلاق الدورى -
قومي المرأة بالشرقية: حملة طرق الأبواب استهدفت ٨٤٧٨٤ مواطنا للمشاركة ببناء المجتمع -
«تجارية الإسكندرية»: قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبًا على قطاع الأعمال (صور) -
أول تعليق من نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي -
سميح ساويرس يكشف سبب حريق مهرجان الجونة : ماس كهرباء خارج المسرح -
رجال طائرة الزمالك يواجه الترسانة وديًا استعدادًا للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«بتخن وبتضخّم.. وعيني بقت شبه الصينيين».. ريهام سعيد تعلن أسباب اعتزالها الإعلام

Print
«بتخن وبتضخّم.. وعيني بقت شبه الصينيين».. ريهام سعيد تعلن أسباب اعتزالها الإعلام «بتخن وبتضخّم.. وعيني بقت شبه الصينيين».. ريهام سعيد تعلن أسباب اعتزالها الإعلام

لاقتراحات اماكن الخروج

أكدت الإعلامية ريهام سعيد أنها اعتزلت العمل الإعلامي وبرنامج «صبايا الخير» بعد 20 عامًا من ظهوره، مشيرة إلى أنه «قرار صعب دون شك عليها، وشعرت بسببه مثل السمك الذي يخرج من المياه، وهناك أمر مهم قد نقص في حياتي».

وأضافت «سعيد» في عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس الأربعاء، «بالتأكيد أشعر براحة حاليًا كبيرة جدًا، قربت من ربنا أكتر خلال الفترة الأخيرة، وأصبح لدي الوقت للصلاة والعبادات، وهي نعمة كبيرة».

وتابعت: «اطمنوا.. كنت عاملة فيها هبلة واني هدخل المرض في جسمي، وهو اعتقاد خاطيء، مشكلتي لم تكن في كورونا، ولكن الرئة كان وضعها صعب وكاد يصل لدرجة التليف».

وأكدت: «لو وريتكم أنا بقيت عاملة ازاي هتعزلو، مليش نفس أعمل ، كنت محرومة من الأكل، أكلت أمبارح 2 تورتة، وهو أمر ليس سليم لأنني مريضة سكر، وأتناول أدوية بسببه كنت 69 كيلو وأنا حاليًا 77 كيلو، لسه الرئة عندي مختش لغاية دلوقتي، وبطني هتكبر اكتر للأسف بسبب اني مستمرة في الكورتيزون، مفيش ممثلة بكرش، بتخن وبتضخّم، وعيني بقت شبه الصينيين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الكهرباء» تكشف استعدادتها لمواجهة موسم الشتاء والأمطار (فيديو)

«الكهرباء» تكشف استعدادتها لمواجهة موسم الشتاء والأمطار (فيديو)

الطقس فى الأردن اليوم.. أمطار ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت (فيديو)

الطقس فى الأردن اليوم.. أمطار ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت (فيديو)

أدخنة وألسنة لهب تتصاعد .. حريق في قاعة بمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

أدخنة وألسنة لهب تتصاعد .. حريق في قاعة بمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تنظّم يومًا صحيًّا لكوادرها في منطقة الرياض

بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تنظّم يومًا صحيًّا لكوادرها في منطقة الرياض