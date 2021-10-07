أخبار عاجلة

متخصص يحذر من خطورة هشاشة العظام.. ويؤكد أهمية الكشف المبكر -
"تأثير السحر".. هذا ما تفعله بك حبتان من الكيوي -
وزارة الطاقة: الفرق الميدانية تضبط موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية -
لحظة اشتعال النيران في القاعة الرئيسية لافتتاح مهرجان الجونة -
المقاولون العرب ينهى معسكر الإسكندرية ويستعد للشرقية فى انطلاق الدورى -
قومي المرأة بالشرقية: حملة طرق الأبواب استهدفت ٨٤٧٨٤ مواطنا للمشاركة ببناء المجتمع -
«تجارية الإسكندرية»: قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبًا على قطاع الأعمال (صور) -
أول تعليق من نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي -
سميح ساويرس يكشف سبب حريق مهرجان الجونة : ماس كهرباء خارج المسرح -
رجال طائرة الزمالك يواجه الترسانة وديًا استعدادًا للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

65 عرضا مسرحيا تشارك بالدورة الثانية لملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة

Print
65 عرضا مسرحيا تشارك بالدورة الثانية لملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة 65 عرضا مسرحيا تشارك بالدورة الثانية لملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة

لاقتراحات اماكن الخروج

تقدم 65 عرضا مسرحيا من مختلف محافظات للمشاركة في ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة «دورة فريد شوقي» برئاسة الفنان محسن صبري، الذي تقرر انطلاقه يوم 14 أكتوبر برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح.

وكشف المخرج محمد عبدالستار مؤسس وأمين عام الملتقي أن الدورة الثانية تشهد إقبالا كبيرا من الفرق المسرحية والشباب من كل محافظات مصر منها القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية والإسكندرية وتقيم حاليا لجنة المشاهدة والاختيار العروض المسرحية لإعلان أسماء الفرق المشاركة في الدورة الثانية، وتتشكل لجنة المشاهدة من المخرج محمد الزيني والمخرج شريف عباس والمهندس وليد السباعي.

وأضاف عبدالستار: «كما أطلقنا البوستر الرئيسي والرسمي للملتقي ويتصدره صورة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي الذي نطلق الدورة الثانية باسمه» .

جدير بالذكر أن رئيس شرف المهرجان هي الفنانة رانيا فريد شوقي ولجنة تحكيم المهرجان في دورته المقبلة تتشكل الفنان الكبير والقدير محمود الحديني رئيسا، وعضوية كل من: الفنان القديرة عايدة فهمي، والمخرج المسرحي والناقد جمال عبدالناصر .

ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة ينطلق يوم 14 أكتوبر، وتتشكل إدارة الملتقي من الفنان الكبير محسن صبري رئيسا والفنانة فاطمة محمد على مديرا والفنان المخرج محمد عبدالستار (تيتو) مؤسسا وأمينا عاما للملتقي، والمهندس الفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقي ورئيس شرف الملتقي الفنانة رانيا فريد شوقي.

يذكر أن الدورة الأولي من الملتقي حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقي، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الأولي 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات مصر، والملتقي يعد منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبدالستار .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كيروش يوجه رسالة لجماهير مصر بعد الفوز على ليبيا: «هناك ثمن يجب دفعه»

كيروش يوجه رسالة لجماهير مصر بعد الفوز على ليبيا: «هناك ثمن يجب دفعه»

غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص

غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص

«معيط»: كل التقدير لدور الجهازالمصرفي في بناء الاقتصاد القومي

«معيط»: كل التقدير لدور الجهازالمصرفي في بناء الاقتصاد القومي

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت