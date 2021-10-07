الأوبرا تحتفي مع كورال «تنمية المواهب» بالذكري 48 لانتصارات أكتوبر

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نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية فنية ضخمة للدارسين بمركز تنمية المواهب بمناسبة الذكري 48 للانتصارات اكتوبر، أمس، على خشبة مسرح النافورة بمشاركة كورال الأطفال تدريب الدكتورة داليا حسنين وكورال الشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار بمصاحبة مجموعة من التابلوهات الحماسية لفصول البالية تدريب عيشة فؤاد .

تضمن البرنامج مختارات من أشهر الاعمال الغنائية القديمة والمعاصرة التي عبرت عن المشاعر الوطنية لشعب مصر منها سلم على الشهدا، بلد التاريخ، يا رايح على صحراء، ع الدوار توزيع لـ خالد داغر، راحة فين يا عروسة توزيع شادي عبدالستار، احلف بسماها فات الكتير يا بلدنا، في جبين السماء، عاش اللي قال، الربابة، مصر يا ام الدنيا، أغلي اسم توزيع كريم عبدالوهاب، واه يا عبدالودود، آهين يادي الزمن، سمينا وعدينا، المصريين اهمه، تعظيم سلام، يا حبيبتي يا مصر، إذا مصر قالت، تحيا مصر ، بلادي بلادي، رايات النصر، خلي السلاح صاحي، بسم الله الله أكبر، حبيبتي من ضفايرها، بحبك وحشتيني، بالإضافة إلى القصيدة الشعرية الجيش.. اداء رحمة ضاحي، رحمة عصام ،ملك محمد، جيوفاني جورج، تامر نبيل من ذوي القدرات الخاصة ،يوسف الراوي، شمس الأسواني، مريم حنفي، لوجين تامر، ايتن محمد، مهدي محمد، ملك عادل، زياد باسم، زينة علاء الدين، ادهم جوهر، الاء الشربيني ،اسراء عصام، مصطفي ناصر، حنين محمد، سيليا محمد، سيد جلال ،لقاء علاء الدين، يوسف حسني، احمد مجدي، ادهم جوهر ومازن علوان .

يذكر أن احتفالات دار الاوبرا المصرية بذكري انتصارات اكتوبر تستمر طوال الشهر ويحييها فرقها المختلفة على جميع مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.