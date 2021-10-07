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واشنطن تؤكد استمرار دعم الأمريكية للأردن

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واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن واشنطن تؤكد استمرار دعم الأمريكية للأردن

جى بي سي نيوز  :- بحث وزير المالية الدكتور محمد العسعس مع وزيرة الخزانة الأمريكية السيدة جانيت يلين سبل التعاون في مكافحة تمويل المنظمات الارهابية.

وأكد الوزيران في مكالمة هاتفية الثلاثاء عقب زيارة الوفد الوزاري الاردني للولايات المتحدة الأمريكية والاجتماع بعدد من المسؤولين هناك على أهمية العلاقة المتينة بين البلدين والدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للاردن.

واطلع العسعس نظيرته على اهم نتائج الزيارة والاجتماعات الإيجابية التي عقدها الوفد في واشنطن الاسبوع الماضي مع مختلف الجهات في الإدارة الأمريكية والكونغرس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأبرز ملامح المالية العامة والتحديات التي تواجه الاردن في المدى القصير والمتوسط والمتمثلة بارتفاع نسب البطالة والحاجة لاستعادة زخم النمو.

من جهتها ثمنت الوزيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الأردنية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم جراء أزمة كورونا، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق الوظائف في القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة على استمرار الدعم من الحكومة الأمريكية للاردن.

وتشارك الوزيرين تطلعاتهما نحو مباحثات مذكرة التفاهم وأهميتها فيما تعكسه من ثقة في الاقتصاد الاردني ومتانة العلاقة بين البلدين والتي بدورها تنعكس إيجابا على الأسواق العالمية والمستثمرين.

جي بي سي نيوز

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