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«نقل النواب»: تصريحات الرئيس في إحتفالات «أكتوبر» حملت رسائل هامة للشعب

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«نقل النواب»: تصريحات الرئيس في إحتفالات «أكتوبر» حملت رسائل هامة للشعب «نقل النواب»: تصريحات الرئيس في إحتفالات «أكتوبر» حملت رسائل هامة للشعب

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أشاد النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بجميع القضايا التي جاءت
في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة ،بمناسبة احتفال القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، مؤكداً أنها حملت رسائل هامة للشعب المصرى العظيم، وأهل سيناء الذين قدموا الدعم وقت الاحتلال وعرضوا حياتهم للخطر.
وتابع «قورة» إن تصريحات الرئيس في الندوة التثقيقية للقوات المسلحة، نابعة من قيادة وطنية تحب بلدها وتعمل فقط لراحة الشعب وتوفير حياة كريمة له.
وقال «قورة» في تعليقة على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن كل مصرى شعر بالفخر والاعتزاز وهو يستمع إلى تحيته للشعب المصرى الأبي الكريم الذي كان عاملا حاسما في تحقيق نصر أكتوبر ١٩٧٣، كما أن تحيته لمواقف الشعوب العربية التي ساندت بالرجال والمال والسلاح هو تأكيد على أهمية التضامن العربى.
وأشار«قورة» إلى أن جميع الأجيال تفخر وتعتز بنصر أكتوبر المحفور في وجدان وذاكرة كل المصريين، كما قدم التهنئة للشعب والقوات المسلحة والرئيس السيسى بمناسبة الذكرى 48 لحرب العزة والكرامة.
وأضاف «قورة» إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح عبرت صعاب وواجهت تحديات، وحققت إنجازات وتنمية ضخمة لتظهر لنا الآن الجمهورية الجديدة ويتحول الحلم إلى حقيقة بالمدن والعواصم العالمية والمشروعات القومية العملاقة ليفتخر شعب مصر بدولته .
وثمن «قورة» على تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية سيناء حينما قال: «لا نترك أرض يمكن تنميتها في سيناء إلا وهنميها، في كل سيناء، سياحة زراعة صناعة تعدين، أي حاجة لأن ده حق سيناء علينا .
وذكر «قورة» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بعث برسالة أمل جديدة للشعب المصرى في كلمته إن مصر سوف تحقق مزيد من الاستقرار والتنمية على أرضها وخاصة أرض سيناء.

المصرى اليوم

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