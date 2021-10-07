مصرع جميع ركاب السيارة ..حادث مروع ينتهى بوفاة 8 اشخاص بالصحراوى الشرقى

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لقى 8 أشخاص مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى قبل نفق أطفيح اتجاه بنى سويف وتبين من المعاينة ان الجثث بينهم 4 أطفال وجنين فى شهره الاخير كما تم نقل الجثث لمستشفى اطفيح .

البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات المرور من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى مروع قبل نفق أطفيح اتجاه بنى سويف بالطريق الصحراوى الشرقى ووجود ضحايا.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكى، وبالفحص تبين أن السيارة كان بداخلها 7 أشخاص والسائق وبينهم سيدة حامل فى شهرها الأخير، وتبين وفاة جميع ركاب السيارة ، وقام رجال الإسعاف بنقل الجثث إلى مستشفى أطفيح ،وتبين من المعاينة اختلال عجلة القيادة بسبب الرسعة الذائدة للسيارة تسببت فى انحرافها عن مسارها ووقوع الحادث .