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«عربية النواب»: نثق في قدرة القيادة التونسية على تخطي المرحلة الحالية

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«عربية النواب»: نثق في قدرة القيادة التونسية على تخطي المرحلة الحالية «عربية النواب»: نثق في قدرة القيادة التونسية على تخطي المرحلة الحالية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن دعم لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، واستعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي الشقيق في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس.
وقال «أباظة» في بيان له اصدره اليوم إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله حرص مصر على تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للاشقاء العرب لتحقيق ارادة الشعوب العربية دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية معرباً عن ثقته في قدرة القيادة التونسية والحكومة والشعب التونسى على تخطى المرحلة الحالية والصعبة التي تمر بها تونس
وكان الرئيس عبدالفتاح قد اجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتعازي للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية مساء يوم أمس أثناء تنفيذ تدريب بولاية «قابس».

المصرى اليوم

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