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«إيراد النهر»: معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل لا تزال أعلى من المعدل حتى الآن

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«إيراد النهر»: معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل لا تزال أعلى من المعدل حتى الآن «إيراد النهر»: معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل لا تزال أعلى من المعدل حتى الآن

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عُقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وإجراءات التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

واستعرض وزير الري الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وإدارة فترة أقل الإحتياجات المقبلة بأعلى درجة من الكفاءة، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية لموسم الخريف الحالي.

وقال «عبدالعاطي» إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، حيث تبين أن معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل لا تزال أعلى من المعدل حتى الآن.

واستعرض وزير الري أيضًا الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجاري تنفيذها حاليًا، مشددًا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية.

وأشار «عبدالعاطي» إلى أن وزارة الري اتخذت كل الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

ووجه وزير الري أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي ومواجهة موسم الأمطار والسيول.

المصرى اليوم

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