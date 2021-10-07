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«تضامن النواب»: تصريحات الرئيس في ذكري «أكتوبر» وسام شرف

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«تضامن النواب»: تصريحات الرئيس في ذكري «أكتوبر» وسام شرف «تضامن النواب»: تصريحات الرئيس في ذكري «أكتوبر» وسام شرف

قال النائب حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الإجتماعى، أن المصريين جميعاً في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسى
وقال «المير» في بيان له اصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى تحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، وماكتبه الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:«في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه».
اضافة إلى توجية الرئيس السيسى تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال
وأكد النائب حسن المير أن هذه الكلمات من الرئيس السيسى تؤكد أن جميع المصريين وفى القلب منهم صقور وابطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة لهم مكانة مرموقة واهتمام كبير من القيادة السياسية مشيراً إلى اتفاقه التام مع هذه الكلمات المهمة من الرئيس السيسى والتى تعتبر بمثابة وسام شرف لكل من يتمنون إلى المؤسسة العسكرية المصرية مصنع الابطال والرجال الاوفياء لمصر وشعبها .

المصرى اليوم

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