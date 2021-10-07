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مدرب منتخب السابق : لماذا تنازل أحمد فتحي عن الشارة لصلاح؟

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مدرب منتخب مصر السابق : لماذا تنازل أحمد فتحي عن الشارة لصلاح؟ مدرب منتخب السابق : لماذا تنازل أحمد فتحي عن الشارة لصلاح؟

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أكد علاء نبيل، مدرب منتخب السابق، أنه كان يجب على كيروش مساعدة محمد شريف للعودة لمستواه.

وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: «كان يجب على كيروش مساعدة محمد شريف على العودة لحالته الطبيعية إذا كان استبعاده بسبب الإجهاد».

وأكمل: «أفشة حاليا أفضل من عبدالله السعيد من وجهة نظري، السعيد على المستوى الدولي غائب عن الصورة وكان من أسوأ اللاعبين في أمم أفريقيا 2019».

وعن الشارة: «لا أفهم السر وراء رفض أحمد فتحي التنازل عن شارة مع البدري وموافقته على ذلك مع كيروش».

وتابع: «لماذا لم يتنازل أحمد فتحي عن شارة قيادة المنتخب مع حسام البدري وتنازل لمحمد صلاح اليوم؟، هل كان السبب وجود مبرر لعدم الانضمام».

المصرى اليوم

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