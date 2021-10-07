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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي يوم الجمعة المقبل على ملعب النادي.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري .

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.