إيهاب جلال يقيم لاعبي بيراميدز بعد المباريات الودية

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قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن المباراة الودية التي جمعته بفريق طلائع الجيش امس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، كانت مفيدة من كل الجوانب في إطار تحضيرات بيراميدز لبدء مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية والإعداد للدوري الجديد والموسم المحلي.

اعترف المدير الفني بأن الشوط الأول كان سيئا والفريق لم يظهر بشكله المعتاد في ظل فقدان الكرة بشكل واضح وسيطرة من جانب الطلائع، ولكن في الشوط الثاني تعدلت الأمور وقدم الفريق شوطا مميزا حتى عندما تأخر بهدف عاد سريعا للقاء وسجل التعادل واستفاد فنيا وبدنيا من تلك المواجهة القوية، وأجرى بعض التعديلات في هذا الشوط ومشيدا بأداء عبد الله مجدي البديل والذي قدم مواجهة قوية ولكنه حاليا غير متاح في كأس الكونفدرالية خاصة وأنه أحد الصفقات الجديدة.

شدد إيهاب جلال على أن الفريق سيكمل مشواره في التحضير لمباراتي الكونفدرالية أمام عزام التنزاني بصورة قوية ومستمر في معسكره المغلق بالقاهرة حتى السبت المقبل، وستكون مباراة أهلي بني غازي الليبي الودية المقرر لها يوم الجمعة آخر بروفة ودية قبل بدء المشوار القاري والسفر يوم ١٣ أكتوبر لمواجهة عزام التنزاني يوم ١٦ في دار السلام بذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية.

المدير الفني أكد أن ودية بني غازي سيعمل خلالها على تجهيز العناصر المتاحة بالقائمة الأفريقية في ظل غياب جميع العناصر الجديدة عن مباريات الجولات الأولى، على أن تكتمل صفوف الفريق بعودة اللاعبين الدوليين في التدريب الصباحي الذي يسبق السفر مباشرة إلى تنزانيا.

كشف المدير الفني عن تعرض أحمد سامي مدافع الفريق لشد في العضلة الضامة خلال مباراة الطلائع وخرج مستبدلا من اللقاء وسيعمل الجهاز الطبي على تجهيزه ليكون قادرا على خوض مباراة عزان في تنزانيا، وكذلك يواصل محمد حمدي تدريباته العلاجية والتأهيلية على أمل تجهيزه هو الآخر لرحلة تنزانيا مبديا سعادته بتحسن اللاعب بصورة كبيرة بعد إصابته الأخيرة مع المنتخب في ودية ليبيريا.

أوضح إيهاب جلال أن محمود صابر لاعب الوسط الشاب كان يعاني من إصابة في وتر أكيلس تعرض لها خلال مباراة الزمالك الودية ويشعر ببعض الآلام بسبب الالتواء في منطقة الوتر ويؤدي تدريبات علاجية وتأهيلية، وهو لن يكون متاحا في مباراتي بطل تنزانيا لعدم وجوده في القائمة الأفريقية، ومستمر في التأهيل استعدادا لانطلاقة الدوري الجديد.