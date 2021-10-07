«سوق على مهلك».. غلق محور التسعين ..وتحويلات على الدائري.. تفاصيل بـ«النشرة المرورية»

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سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة، في يوم إجازة السادس من 6 أكتوبر، وتحويلات مرورية أعلي الطريق الدائري لمدة 3 أيام، وغلق شارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس، وتزويد الطرق السريعة ب«رادارات حديثة» لرصد المخالفات والسرعات الزائدة .

تقدم «المصري اليوم» خدمة النشر ة المرورية في الفترة الصباحية عن حالة الطرق والمحاور السرعية والفرعية .

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة، سيولة مرورية في الساعات الاولي، من صباح اليوم الخميس بسبب اجازة نصر اكتوبر وسط تواجد أمنى في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات مرورية .

كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان

في الجيزة انتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، مع انتشار لخدمات مرورية عن طريق رجال الإدارة العامة للمرور ،وظهرت كثافات بسيطة على محور 26 يوليو، كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.



قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى المار أعلى الطريق الدائرى المتجه لمحور طه حسين، الأمر الذي يستلزم تحويل حركة السير من الطريق الرئيسى إلى طريق الخدمة في الإتجاهين، وبدات تنفيذ التحويلات من صباح اليوم الخميس وحتى الساعة 6 صباحاً اليوم الأحد المقبل، ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور التسعين الجنوبى لتفادى مياة الأمطار المتوقعة.. حيث ستتم أعمال الغلق الكلى لمحور التسعين الجنوبى في الوصلة من أسفل كوبرى مشاة الشويفات «أمام بنك بلوم» وحتى تقاطعه مع شارع عمر بن عبدالعزيز للإتجاه القادم من الطريق الدائرى تجاه ميدان الماونتن فيو لتنفيذ أعمال رفع منسوب الرصف مع الإستبقاء على حركة الدخول يميناً تجاه شارع الأمل «مدخل الشويفات».

على أن يتم تنفيذ التحويلات المرورية بمحور التسعين الجنوبى للقادم من الطريق الدائرى تجاه محور محمد نجيب ليسلك يميناً مدخل الشويفات «شارع الأمل» فيساراً شارع إخناتون فيساراً محور 79 «ميدان الحمد» فيساراً شارع عمر بن عبدالعزيز تجاه محور التسعين الجنوبى.. وسيتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الخميس الموافق 7/10/2021 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 9/10/2021.



قال مصدر مرورى إنه تم تركيب رادارات حديثة فرنسية، يصل سعر الردار الواحد إلى نحو مليون جنيه، وأكد المصدر أن الرادارات تلتقط جميع المخالفات المرورية على الطريق من عدم ارتداء حزام الأمان إلى تجاوز السرعات المقررة قانونًا إلى التحدث في المحمول إلى عدم الالتزام بالحارة المرورية، وتجاوز السرعات في كل حارة مرورية على الطرق السريعة.

وأوضح أنه إذا كان الطريق 4 حارات مرورية تكون الحارة الشمال سرعة 120 كم/ إلى 130 كم / ثم الحارة الوسطى 90 كم والآخرة الوسطى المجاورة 80 كم والاجرة اليمنى 70 كم بالإضافة إلى الحارة البطىء للنقل 60 كم.

وتابع المصدر أنه تم تركيب الرادارات الحديثة المتطورة بطريق السويس ومحور 26 يوليو، ومحور المشير ومحور التسعين بالتجمع الخامس، وجارى تطوير الطريق الدائرى وتركيب الرادارات الحديثة به خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المخالفات المرورية التي تلتقطها الرادارات الحديثة يتم إرسال المصورة منها إلى الإدارة العامة للمرور لتسجيل المخالفات وتحريرها وإرسالها إلى نيابة المرور المختصة.

خصصت الادارة العامة للمرور رقم 01221110000 للاتصال بالاغاثة المرورية على الطرق السريعة، من جانبها تقدم وجهت الإدارة العامة للمرور بعض الارشادات لقائدى السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظاً على سلامتهم شملت ضرورة التأكد من (سلامة الإطارات،صلاحية فرامل اليد،صلاحية العدادت المختلفة للسيارة والانوار والاشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفى وكشافات الاضاءة،كفاءة مساحات المطر).

«سوق على مهلك».. غلق محور التسعين ..وتحويلات على الدائري.. تفاصيل بـ«النشرة المرورية»

«سوق على مهلك».. غلق محور التسعين ..وتحويلات على الدائري.. تفاصيل بـ«النشرة المرورية»

«سوق على مهلك».. غلق محور التسعين ..وتحويلات على الدائري.. تفاصيل بـ«النشرة المرورية»

«سوق على مهلك».. غلق محور التسعين ..وتحويلات على الدائري.. تفاصيل بـ«النشرة المرورية»

«سوق على مهلك».. غلق محور التسعين ..وتحويلات على الدائري.. تفاصيل بـ«النشرة المرورية»

«سوق على مهلك».. غلق محور التسعين ..وتحويلات على الدائري.. تفاصيل بـ«النشرة المرورية»