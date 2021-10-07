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المقاولون العرب ينهى معسكر الإسكندرية ويستعد للشرقية فى انطلاق الدورى
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
قومي المرأة بالشرقية: حملة طرق الأبواب استهدفت ٨٤٧٨٤ مواطنا للمشاركة ببناء المجتمع
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
«تجارية الإسكندرية»: قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبًا على قطاع الأعمال (صور)
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
أول تعليق من نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:36 مساءً
سميح ساويرس يكشف سبب حريق مهرجان الجونة : ماس كهرباء خارج المسرح
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:36 مساءً
رجال طائرة الزمالك يواجه الترسانة وديًا استعدادًا للموسم الجديد
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:36 مساءً
المقاصة يخوض وديتين أمام الجونة غداً
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:36 مساءً
ناشئات طائرة الزمالك يواجه الترسانة ببطولة الجيزة
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:36 مساءً
كروكيه الزمالك يستعد لمواجهة الزهور
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:36 مساءً
سلة الزمالك سيدات يهزم التوفيقية ببطولة المنطقة
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:36 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
مستشارة سابقة لترامب: فيسبوك يشكل تهديدًا أكبر على أمريكا من بوتين
فيديو
cnn arabic
الخميس 07 أكتوبر 2021 10:57 صباحاً
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