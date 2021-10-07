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تجاوبًا مع "سبق".. شاهد تأمين نقطة الصرف المكشوفة بـ"شرائع مكة"

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تفاعل من "المياه" وجّهت على إثره فِرَقها وأعادت الموقع لطبيعته قبل التخريب

تجاوبًا مع

تجاوبت الشركة الوطنية للمياه مع "سبق"، بعد ساعات من نشرها تقريرًا تحت عنوان (شاهد في "الشرائع".. نقطة صرف صحي مكشوفة وتشكل خطرًا).

ووجّهت الشركة فِرَقها الميدانية للموقع المتضرر؛ لتأمينه وإعادته لطبيعته التي كان عليها قبل تعرضه للتخريب وإزالة الغطاء الحديدي والصبة التي تحيط بالموقع؛ وذلك بعد وقوف مراقب بلدية الشرائع على الموقع.

وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها خطر الموقع الذي تعرض للتخريب وأزيل منه الغطاء؛ مما جعله يشكل خطرًا على مرتاديه.

تجاوبًا مع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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