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جدة.. بدء إزالة 230 عقارًا آيلًا للسقوط في "السبيل"

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جدة.. بدء إزالة 230 عقارًا آيلًا للسقوط في "السبيل" جدة.. بدء إزالة 230 عقارًا آيلًا للسقوط في "السبيل"
الأمانة أنهت المرحلة الأولى والثانية خلال الأسابيع الماضية

جدة.. بدء إزالة 230 عقارًا آيلًا للسقوط في

شرعت أمانة محافظة جدة أمس، بمشاركة الجهات الأمنية والشركات الخدمية، في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط؛ وذلك بواقع 230 عقارًا بحي السبيل في نطاق بلدية البلد الفرعية.

وأوضح مدير عام العشوائيات في الأمانة المهندس محمد القحطاني، أن الإزالة تأتي استمرارًا لأعمال التنظيم وإزالة المباني الآيلة للسقوط التي نفّذتها أمانة جدة مؤخرًا للعديد من المناطق والأحياء العشوائية، والتي كان آخرها إزالة التعديات والورش المخالفة بحي كيلو 8.

وبيّن أن الأمانة أنهت المرحلة الأولى والثانية خلال الأسابيع الماضية التي تضمنت توزيع الإشعارات على المباني الآيلة للسقوط، كما تم في المرحلة الثانية فصل الخدمات عن المباني المستهدفة؛ تمهيدًا لأعمال الإزالة؛ مضيفًا أن الأمانة بدأت مطلع الأسبوع الجاري في المرحلة الثالثة المتمثلة في إزالة المباني الآيلة للسقوط؛ حيث بلغ عدد العقارات المُزالة خلال الثلاثة أيام الأولى 28 مبنى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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