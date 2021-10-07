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مشاهدة مباراة فرنسا و بلجيكا بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

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مشاهدة مباراة فرنسا و بلجيكا بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مشاهدة مباراة فرنسا و بلجيكا بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

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موعد مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب بلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021 ، بث مباشر فرنسا ضد بلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021.

يواجه منتخب فرنسا نظيره البلجيكي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021.

تأهل بلجيكا لـ نصف نهائي دوري الأمم الاوروبية بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة فيما احتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة .


موعد مباراة فرنسا وبلجيكا هو يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .


تنقل قنوات بي إن سبورتس (بين سبورت) المباراة على قنواتها في المنطقة العربية وتذاع مباراة فرنسا وبلجيكا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

تيبو كورتوا
يان فيرتونخين - جيسون ديناير - توبي آلديرفيريلد
يانيك كاراسكو - يوري تيليمانس - أكسيل فيتسيل - تيموتي كاستاني
إيدين هازارد - روميلو لوكاكو - كيفن دي برونيه


هوجو لوريس
بريسنيل كيمبيمبي - رافاييل فاران - جوليس كوندي
تيو هيرنانديز - أدريان رابيو - بول بوجبا - ليو دوبوا
أنطوان جريزمان
كيليان مبابي - كريم بنزيما

مباراة بلجيكا و فرنسا في نصف نهائي - صورة أرشيفية


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المصرى اليوم

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