أخبار عاجلة

المقاولون العرب ينهى معسكر الإسكندرية ويستعد للشرقية فى انطلاق الدورى -
قومي المرأة بالشرقية: حملة طرق الأبواب استهدفت ٨٤٧٨٤ مواطنا للمشاركة ببناء المجتمع -
«تجارية الإسكندرية»: قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبًا على قطاع الأعمال (صور) -
أول تعليق من نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي -
سميح ساويرس يكشف سبب حريق مهرجان الجونة : ماس كهرباء خارج المسرح -
رجال طائرة الزمالك يواجه الترسانة وديًا استعدادًا للموسم الجديد -
المقاصة يخوض وديتين أمام الجونة غداً -
ناشئات طائرة الزمالك يواجه الترسانة ببطولة الجيزة -
كروكيه الزمالك يستعد لمواجهة الزهور -
سلة الزمالك سيدات يهزم التوفيقية ببطولة المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بدء الاجتماع الـ24 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول التعاون

Print
بدء الاجتماع الـ24 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول التعاون بدء الاجتماع الـ24 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول التعاون
ناقش المجتمعون قاعدة المعلومات الخليجية "جسر" ومنصة التواصل الإلكتروني

بدء الاجتماع الـ24 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول التعاون

افتتح رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أمس، أعمال الاجتماع الـ24 لوكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقاعة المؤتمرات بفندق جراند ميلينيوم جازان بالمدينة الجامعية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقِد برئاسة وكيل جامعة جازان الدكتور محمد بن علي معشي مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض البيان الختامي لقرارات المجلس الأعلى وإعلان العلا للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، والبيان الختامي، وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، وقرارات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، والتعاون الدولي، وسبل مواجهة أزمة جائحة المستجدة وجهود دول مجلس التعاون في مجال التعليم.

كما ناقش المجتمعون قاعدة المعلومات الخليجية (جسر) ومنصة التواصل الإلكتروني، ولجان العمل المشترك، وجائزة لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، والندوة الحادية عشرة للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا

مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا

تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

ارتفاع جديد في الوفيات .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في الوفيات .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ المرحلة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ المرحلة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا